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Польский миллиардер выгнал напрочь своих сыновей из совета директоров его компании

Польский миллиардер Зигмунт Солорж, чье состояние оценивается Forbes в 2,2 миллиарда долларов, лишил своих двух сыновей должностей в компании ZE PAK, специализирующейся на производстве энергии в Варшаве, сообщает Bloomberg.

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