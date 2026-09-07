В Москве из бизнес-центра "Авилон Плаза" эвакуировали около 150 человек

Из расположенного на юго-востоке Москвы бизнес-центра «Авилон Плаза» эвакуировали людей. Причиной стало срабатывание системы пожарной сигнализации, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
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