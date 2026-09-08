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Путин и Трамп обменялись мнениями о поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев: подробности

Путин и Трамп обменялись мнениями о поездке Уиткоффа и Кушнера в Москву и Киев: подробности

МОСКВА, 8 сентября, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин созвонился с американским коллегой Дональдом Трампом и обсудил результаты переговоров со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которые прошли на этих выходных.

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