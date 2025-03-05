Если бы он был таким прекрасным, то не просуществовал бы всего 70 лет

Последний романтик Да хз когда лучше было тогда или сейчас. Может СССР и крутым был, но сейчас можно зайти в магазин через дорогу и накупить самых разных продуктов на неделю, можно заниматься по жизни чем хочешь, можно даже на диване лежать и тебя не забреют за тунеядство.
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