Медвежий угол
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Медвежий угол

38 716 подписчиков

Если бы он был таким прекрасным, то не просуществовал бы всего 70 лет

Если бы он был таким прекрасным, то не просуществовал бы всего 70 лет

Последний романтик Да хз когда лучше было тогда или сейчас. Может СССР и крутым был, но сейчас можно зайти в магазин через дорогу и накупить самых разных продуктов на неделю, можно заниматься по жизни чем хочешь, можно даже на диване лежать и тебя не забреют за тунеядство.

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Комментарии
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Сергей
проценты опроса говорят о многом..
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5 мин.
Александр Попов
Какая-то ТИТЬКА ТАРАКАНЬЯ рассуждает о СССР???
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4 мин.
Александр Павлов
А тебе, крыса, лишь бы под себя грести.
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3 мин.
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