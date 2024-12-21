Новейший малый ракетный корабль «Туча» принят в состав Военно-Морского Флота

Церемония приёма в состав ВМФ и подъёма на корабле Андреевского флага прошла под руководством заместителя главнокомандующего ВМФ по вооружению вице-адмирала Игоря Мухаметшина.
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