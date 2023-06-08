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«Финикс» рассматривает варианты обмена Криса Пола и Деандре Эйтона; сам Пол хочет остаться в «Санс»

ESPN подтверждает, что руководство «Финикса» провело несколько бесед с разыгрывающим Криса Пола по поводу его будущего в клубе, а также предупредило его о том, что его могут отчислить до 29 июня, когда его контракт становится гарантированным.

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