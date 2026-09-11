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Участники фестиваля ЯМУРАЛ украсили своими работами фасады 24 домов на Ямале

Участники фестиваля ЯМУРАЛ украсили своими работами фасады 24 домов на Ямале

На Ямале подвели итоги фестиваля уличного дизайна ЯМУРАЛ. В этом году художественные работы украсили фасады 24 домов в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Надыме и Тарко-Сале.

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