Участники фестиваля ЯМУРАЛ украсили своими работами фасады 24 домов на Ямале

На Ямале подвели итоги фестиваля уличного дизайна ЯМУРАЛ. В этом году художественные работы украсили фасады 24 домов в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Губкинском, Надыме и Тарко-Сале.