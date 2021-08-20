Предпенсионеров надо отправлять на курсы фриганов!

Темы дняБизнес и финансыПредпенсионеров надо отправлять на курсы фриганов! Мысли и по волне моей памяти Фриганы-анархисты и ярые противники общество потребления.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалерий ПашнинДа пусть Автор сам питается из помоек.Лада МираБрнд ,для людей в возрасте чем попало питаться вред и здоровью и жизни ,тк к пенсии хр.болячек до фига,в тч наследственных и связанных с внутренними органамиStrannik WeidА может лучше из них создавать тройки и расстрельные команды для таких автор?Комментировать
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