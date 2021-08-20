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Предпенсионеров надо отправлять на курсы фриганов!

Предпенсионеров надо отправлять на курсы фриганов!

Мысли и по волне моей памяти Фриганы-анархисты и ярые противники общество потребления.

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Валерий Пашнин
Да пусть Автор сам питается из помоек.
Лада Мира
Брнд ,для людей в возрасте чем попало питаться вред и здоровью и жизни ,тк к пенсии хр.болячек до фига,в тч наследственных и связанных с внутренними органами
Strannik Weid
А может лучше из них создавать тройки и расстрельные команды для таких автор?

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