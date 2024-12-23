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  • Леонид Ла Рошель
    Видимо писал житель Баден-Бадена, там любят всё повторять дважды... повторение - мать учения! или оплата за количеств...В Адыгее провели ...
  • Alex Zim
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Виктория Смычник и Тагир Вахитов из Майкопа стали обладателями стипендии «Юные дарования»

Виктория Смычник и Тагир Вахитов из Майкопа стали обладателями стипендии «Юные дарования»

Участники муниципальных коллективов стали обладателями стипендии «Юные дарования». Сообщается, что солистке муниципального Центра развития современного искусства «Шпаргалка» Виктории Смычник и участнику муниципального ансамбля эстрадно-спортивного танца «Форвард» Тагиру Вахитову присуждена стипендиия«Юные дарования» среди коллективов любительского художественного творчества Республики Адыгея.

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