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Рыжий кот — это почти всегда мальчик. Трёхцветная — девочка. Что за колдовство?

Рыжий кот — это почти всегда мальчик. Трёхцветная — девочка. Что за колдовство?

Вспомните всех рыжих котов, которых видели в жизни. Или даже в кино и мультфильмах. Почему они всегда мальчики? Очень просто: рыжие коты — это мальчики в абсолютном большинстве случаев.

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