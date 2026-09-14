В России синтезировали молекулу для терапии диабета и ожирения. Таблетки планируют выпустить в 2029–2030 годах

Сейчас проект находится на этапе подтверждения концепции Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Акрихин» завершили синтез отечественной молекулы CRY-001 и приступили к комплексным доклиническим исследованиям.
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