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В России синтезировали молекулу для терапии диабета и ожирения. Таблетки планируют выпустить в 2029–2030 годах

В России синтезировали молекулу для терапии диабета и ожирения. Таблетки планируют выпустить в 2029–2030 годах

Сейчас проект находится на этапе подтверждения концепции Сеченовский университет и фармацевтическая компания «Акрихин» завершили синтез отечественной молекулы CRY-001 и приступили к комплексным доклиническим исследованиям.

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