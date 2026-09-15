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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рублев о том, что выводит Сафина из себя: «Чем дольше он голодный, тем больше может злиться»

Андрей Рублев рассказал о работе с Маратом Сафиным . – Легендарная домашка , которую он дал – у тебя получается ее выполнять? – На то она и домашка, чтобы была домашней.

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