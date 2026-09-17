Трамп пригрозил Европе пошлинами из-за сближения с Канадой

Президент США Дональд Трамп © Kevin Lamarque/Reuters Дональд Трамп пригрозил ввести против Евросоюза высокие пошлины или прекратить торговлю по ряду направлений, если Канаде будет предоставлен статус ассоциированного члена ЕС.
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