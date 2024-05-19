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Больше 12 тысяч сосен высадили во время акции "Семейный лес" в Новосибирской области

Больше 12 тысяч сосен высадили во время акции "Семейный лес" в Новосибирской области

В Новосибирской области Минприроды инициировал акцию, в которой приняли участие десятки семей.Более 12 тысяч хвойных деревьев высадили в Ордынском районе на берегу водохранилища в рамках акции "Семейный лес", инициированной министерством природы и экологии Новосибирской области.

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