Больше 12 тысяч сосен высадили во время акции "Семейный лес" в Новосибирской области

В Новосибирской области Минприроды инициировал акцию, в которой приняли участие десятки семей.Более 12 тысяч хвойных деревьев высадили в Ордынском районе на берегу водохранилища в рамках акции "Семейный лес", инициированной министерством природы и экологии Новосибирской области.