Из зоны на «передок»: «Готов искупить кровью»

Каждый ли преступник имеет право на амнистию путем участия в СВО? Вера Жердева Фото: Андрей Рубцов/ТАСС, архив Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Речь не только о справедливости, но и о безопасности общества, — считает депутата ГД от КПРФ Нина Останина.
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