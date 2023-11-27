Из зоны на «передок»: «Готов искупить кровью»

Каждый ли преступник имеет право на амнистию путем участия в СВО? Вера Жердева Фото: Андрей Рубцов/ТАСС, архив Материал комментируют: Дмитрий Аграновский Речь не только о справедливости, но и о безопасности общества, — считает депутата ГД от КПРФ Нина Останина.