В Республике Татарстан в ходе проведения доследственной проверки полностью погашена задолженность индивидуального предпринимателя по налогам

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в ходе проведения доследственной проверки по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем из города Набережные Челны добились полного погашения налоговой задолженности.
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