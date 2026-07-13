+Новости
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

+Новости

4 подписчика

В Республике Татарстан в ходе проведения доследственной проверки полностью погашена задолженность индивидуального предпринимателя по налогам

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в ходе проведения доследственной проверки по факту уклонения от уплаты налогов индивидуальным предпринимателем из города Набережные Челны добились полного погашения налоговой задолженности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии