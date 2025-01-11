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«Шанс уцелеть – сбежать в Россию». Зачем Зеленский купил дом за €18 млн на острове миллиардеров – ему дадут сбежать с Украины?

«Шанс уцелеть – сбежать в Россию». Зачем Зеленский купил дом за €18 млн на острове миллиардеров – ему дадут сбежать с Украины?

Президент Украины Владимир Зеленский приобрел виллу за €17,8 млн на Сен-Бартелеми, который называют островом миллиардеров, сообщили СМИ со ссылкой на французские источники.

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