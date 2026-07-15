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Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки

Итоги 15.07.26: Трамп начал блокаду Ирана, ЕС меняет правила для украинцев, в Киеве рокировки

Дарина Боровик в итогах дня расскажет: Дональд Трамп объявил о начале морской блокады Ирана. США ограничивают судоходство, наносят новые удары, а Тегеран отвечает атаками и обещает перекрыть экспорт нефти и газа из региона.

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