Глава Белгородской области: Два села региона были атакованы ВСУ Глава Белгородской области: Два села региона были атакованы ВСУБелгородчина подвергаться атакам со стороны ВСУ.
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Глава Белгородской области: Два села региона были атакованы ВСУ Глава Белгородской области: Два села региона были атакованы ВСУБелгородчина подвергаться атакам со стороны ВСУ.
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