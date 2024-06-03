Польша и Литва блокируют товары из Италии, идущие в Россию

Экономика Об этом заявил глава GIM Unimpresa Витторио Торрембини. По словам президента Ассоциации итальянских товаров в России (GIM Unimpresa) Витторию Торрембини, таможенные службы Польши и Литвы допускают «произвол».
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