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Военблогер рассказал о трещащем фронте ВСУ в ДНР

Военблогер рассказал о трещащем фронте ВСУ в ДНР

Фронт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на константиновском направлении в Донецкой народной республике (ДНР) «трещит».

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