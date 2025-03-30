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Генерал Клиш сообщил, что Польше придется вернуть военную службу по призыву

Генерал Клиш сообщил, что Польше придется вернуть военную службу по призыву

В Польше придется вернуть военную службу по призыву, чтобы довести число резервистов до 7 млн. Об этом сообщил командующий оперативными силами польских Вооруженных сил генерал-майор Мацей Клиш, передает Polskie Radio.

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