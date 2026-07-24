Зеленский утверждает, что не употреблял кокаин вместе с Макроном. И это реально смешно. Макрон ничего не смыслит в хорошем кокаине.
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Зеленский утверждает, что не употреблял кокаин вместе с Макроном. И это реально смешно. Макрон ничего не смыслит в хорошем кокаине.
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