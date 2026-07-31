Появилось новое поколение, которое пугает целые корпорации. Почему эти люди диктуют новые правила игры?

Виктор, воспитание патриотизма и любви к Родине формируется в первую очередь в семье, потом в образовательных учреждениях совместно с родителями, так к кому претензии? Сами и воспитали моральных уродов!!!

Конечно Государственные, но! Кто и как этим ценностям учит ребёнка, молодого человека и человека не сумевшего найти себя? А кто придётся и как говорится чему нибудь и как нибудь. Вот и вырастают у нас Коли в Уренгое, наркоманы и желающие заработать на террористических актах против своей страны 15-17 летние пацаны. Вот это и есть результаты отсутствия идеологической работы с населением. И не забывайте, что сделала прозападная идеология за 30 лет с украинским народом. Как говорится - природа не терпит пустоты...

Вот с этого и начинать надо, что не оставили бы не оставили бы ...они это сразу чувствуют по отношению к ним и не пытаются понравится вам, поговорку знаете? Насильно мил не будешь!

Долго уже ищу молодого стажера, никто не задерживается, но я бы их и сам не оставил)

Аркадий Шацкий

Людмила Фирстова Вот с этого и начинать надо, что не оставили бы не оставили бы ...они это сразу чувствуют по отношению к ним и не пытаются понравится вам, поговорку знаете? Насильно мил не будешь!

Побегают и поймут что пока учится не начнут держать их никто не будет. Но им кто то внушает про миллионные заработки и работу по два часа. За последние 10 лет только один пришел со знаниями и желанием учится дальше, но как оказалось что геодезией он со школы увлечен. Его я тоже не стал держать но помог с перспективой, негоже такие таланты в нашей конторке зарывать, взял старичка)