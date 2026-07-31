Корпорации в растерянности. HR-отделы крупных компаний ломают голову над новой загадкой: как удержать сотрудников, которым совершенно не интересны премии, карьерный рост и корпоративные вечеринки? Молодые специалисты увольняются после года работы, отказываются от повышений и уезжают туда, где нет ни метро, ни кофеен на каждом углу.
Появилось новое поколение, которое пугает целые корпорации. Почему эти люди диктуют новые правила игры?
Комментарии
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Людмила Фирстова
Виктор Гайдуков
Конечно Государственные, но! Кто и как этим ценностям учит ребёнка, молодого человека и человека не сумевшего найти себя? А кто придётся и как говорится чему нибудь и как нибудь. Вот и вырастают у нас Коли в Уренгое, наркоманы и желающие заработать на террористических актах против своей страны 15-17 летние пацаны. Вот это и есть результаты отсутствия идеологической работы с населением. И не забывайте, что сделала прозападная идеология за 30 лет с украинским народом. Как говорится - природа не терпит пустоты...
Виктор, воспитание патриотизма и любви к Родине формируется в первую очередь в семье, потом в образовательных учреждениях совместно с родителями, так к кому претензии? Сами и воспитали моральных уродов!!!
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1 м.
Людмила Фирстова
Аркадий Шацкий
Долго уже ищу молодого стажера, никто не задерживается, но я бы их и сам не оставил)
Вот с этого и начинать надо, что не оставили бы не оставили бы ...они это сразу чувствуют по отношению к ним и не пытаются понравится вам, поговорку знаете? Насильно мил не будешь!
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1 м.
Аркадий Шацкий
Людмила Фирстова
Вот с этого и начинать надо, что не оставили бы не оставили бы ...они это сразу чувствуют по отношению к ним и не пытаются понравится вам, поговорку знаете? Насильно мил не будешь!
Побегают и поймут что пока учится не начнут держать их никто не будет. Но им кто то внушает про миллионные заработки и работу по два часа. За последние 10 лет только один пришел со знаниями и желанием учится дальше, но как оказалось что геодезией он со школы увлечен. Его я тоже не стал держать но помог с перспективой, негоже такие таланты в нашей конторке зарывать, взял старичка)
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1 м.
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