«Флора» в Омске откроется 2 августа и будет работать в течение 5 дней. Тематика цветочной выставки в этом году - год семьи.
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«Флора» в Омске откроется 2 августа и будет работать в течение 5 дней. Тематика цветочной выставки в этом году - год семьи.