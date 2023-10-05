Жители ряда районов Курской области остались без света после атаки украинских дронов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ночной атаке региона дронами ВСУ. По его словам, «сегодня ночью украинскими беспилотниками атакованы объекты инфраструктуры в Суджанском, Кореневском, Глушковском районах».
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