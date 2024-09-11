Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • J2 YFull 13073
    Родичи будут платить до  совершеннолетия отпрысков. А потом те всю жизнь за вертолет и сотовую вышку.Два школяра в Ноя...
  • Андрей Павлов
    А че? Капитализм. Деньги не пахнут. Бизнес, и ничего личного. Это в советское время было бы постыдным. А сейчас пурку...Два школяра в Ноя...
  • YYYYYYY XXXXXXX
    Они поставили себе диагноз на всю оставшуюся жизнь... Твари...Два школяра в Ноя...

В Киеве избили приехавшего на «Крымскую платформу» обладателя паспорта России

В Киеве избили приехавшего на «Крымскую платформу» обладателя паспорта России

В центре Киева накануне вечером неизвестные нанесли телесные повреждения бежавшему из Крыма главе раскольников лже-митрополиту Клименту (сначала окормлял филаретовцев, затем перешел в услужение стамбульской ПЦУ).

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