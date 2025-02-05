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Раскрытие документов USAID: Казахстан на пороге пересмотра правил игры с иностранными донорами

Раскрытие документов USAID: Казахстан на пороге пересмотра правил игры с иностранными донорами

Часть 1/2 Белый дом накануне опубликовал ранее засекреченные документы Агентства по международному развитию (USAID), раскрывающие детали финансирования проектов в Казахстане и других странах.

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Комментарии
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Алексей Тан
Почему то никто!!.... никто не &quot;захотел&quot; вспомнить!!!... ни евреи, ни коммуняки.... что USAID и ЕСТЬ последыш КОМИНТЕРНА!... и задачи те же самые остались... А это революции в других странах!!... а так же разносчики СВОЕЙ заразы и влияния... И возможности у &quot;современного&quot; &quot;КОМИНТЕРНА&quot;... были значительно увеличены... а это и обширные финансы и контроль над СМИ и мировой сети (ИНТЕР) и мировая паутина была под ИХ влиянием...
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