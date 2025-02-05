Раскрытие документов USAID: Казахстан на пороге пересмотра правил игры с иностранными донорами

Алексей Тан

Почему то никто!!.... никто не "захотел" вспомнить!!!... ни евреи, ни коммуняки.... что USAID и ЕСТЬ последыш КОМИНТЕРНА!... и задачи те же самые остались... А это революции в других странах!!... а так же разносчики СВОЕЙ заразы и влияния... И возможности у "современного" "КОМИНТЕРНА"... были значительно увеличены... а это и обширные финансы и контроль над СМИ и мировой сети (ИНТЕР) и мировая паутина была под ИХ влиянием...