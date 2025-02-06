WADA требует у Валиевой компенсацию после апелляции по допинговому скандалу

Связаться с представителями российской фигуристки Камилы Валиевой по вопросу денежных выплат пытается всемирное антидопинговое агентство (WADA), 6 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей WADA.
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