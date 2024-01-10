Росстат: В РФ выросло число стерилизаций женщин на фоне снижения абортов

Согласно информации, представленной в сборнике Росстата «Здравоохранение в России — 2023», по сравнению с 2010 годом в 2022 году в Российской Федерации увеличилось количество стерилизаций, но при этом уменьшилось число абортов.
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