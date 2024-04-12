Путин и Лукашенко углубляются в космическую программу

Россия и Беларусь будут вместе не только защищать границы, но и осваивать космическое пространство. Эксперты говорят, что собственная ракетно-космическая промышленность и космодром в РБ вряд ли появятся, а производить отдельные компоненты для новой орбитальной станции там могут — компетенции сохранились с советских времен.