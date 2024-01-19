Bloomberg: гиганты Gunvor, Vitol и Trafigura занимались коррупцией и дачей взяток по всему миру

Как стало известно федеральному жюри в Бруклине (Нью-Йорк), три крупнейшие в мире сырьевые компании использовали государственные нефтяные фирмы из Китая, Таиланда, Омана и Уругвая в качестве прикрытия в своих коррупционных сделках с Эквадором.
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