Bloomberg: гиганты Gunvor, Vitol и Trafigura занимались коррупцией и дачей взяток по всему миру

Как стало известно федеральному жюри в Бруклине (Нью-Йорк), три крупнейшие в мире сырьевые компании использовали государственные нефтяные фирмы из Китая, Таиланда, Омана и Уругвая в качестве прикрытия в своих коррупционных сделках с Эквадором.