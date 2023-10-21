САТАНОВСКИЙ НАХАМИЛ МАШЕ ЗАХАРОВОЙ

Уже и Соловьёв на последнем вечере с трудом удержался чтобы не наговорить лишнего .Вех перебивал ,сбил с мысли пытался замылить тему ,видно было что ненавидит всех кто хоть немного сочуствует детям ХАМАС ,его аж кривило .

Зоя Копань

Как эта говорящая голова вообще посмел что то сказать о женщине-дипломате Марии Захаровой , нашей жемчужины в МИДе, настолько эрудированной, что он ей и подметки не стоит(который постоянно выдавливает из себя предложения и как будто спит вальжно расположившись на Соловьёвской трибуне), а как она троллит западное общество, Бандеростан, заслушаешься, не в глаз так в бровь!