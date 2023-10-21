Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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САТАНОВСКИЙ НАХАМИЛ МАШЕ ЗАХАРОВОЙ

САТАНОВСКИЙ НАХАМИЛ МАШЕ ЗАХАРОВОЙ

Сатановский по факту публичный человек, из ТВ не вылазит, и ожидаешь от такого человека нормального поведения, и тут он такое  отмочил, видно нервы сдали по полной программе, "назвал Марию "сильно-пьющей шм--й" в интервью у Евгения Додолева.

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Комментарии
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Гоша Веверсис
Уже и Соловьёв на последнем вечере с трудом удержался чтобы не наговорить лишнего .Вех перебивал ,сбил с мысли пытался замылить тему ,видно было что ненавидит всех кто хоть немного сочуствует детям  ХАМАС ,его аж кривило .
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14 час.
Владимир Аверков
я тоже заметил...ничего,деньги не пахнут,пусть терпит...а не хочется-дак никто за обрез и не держит...
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14 час.
Зоя Копань
Как  эта говорящая голова вообще посмел что то сказать о  женщине-дипломате Марии Захаровой , нашей жемчужины  в МИДе, настолько эрудированной, что он ей и подметки не стоит(который постоянно выдавливает из себя предложения и как будто спит вальжно расположившись на Соловьёвской трибуне), а как она троллит западное общество, Бандеростан, заслушаешься, не в глаз так в бровь!
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1 час.

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