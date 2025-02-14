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Мы соседи по планете

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  • Владимир Акулов
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15 кочующих по Голливуду предметов реквизита

15 кочующих по Голливуду предметов реквизита

Если при просмотре очередной американской кинокартины вы замечаете в кадре некий смутно знакомый предмет, вызывающий ассоциации с совсем другой лентой, то, скорей всего, чувства вас не обманывают — режиссеры берут реквизит напрокат из одних и тех же кладовых, так что вещи легко могут кочевать из фильма в фильм.

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