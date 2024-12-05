Новая статья: Обзор игрового QD-OLED 4K-монитора Gigabyte AORUS FO32U2P: настоящий премиум ...

Новая статья: Обзор игрового QD-OLED 4K-монитора Gigabyte AORUS FO32U2P: настоящий премиумКомпания Gigabyte одной из последних присоединилась к производителям QD-OLED-решений, но это дало ей возможность более тщательно подойти к разработке своих продуктов.