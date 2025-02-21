Зеленский на чемоданах. От Карибов до Лондона: назван список мест, куда бежать диктатору

А Вы подумали, как Путин будет смотреть в глаза ветеранам этой войны? Женам погибших, искалеченных воинов? Путин может быть и верующий человек, но не дурак, точно. Его просто сметут, когда бойцы вернутся домой, а Зеленский поедет в свой замок в Великобритании, который он купил у английских королей. И нам Украина не нужна ни в составе России, ни ещё как-то. Забрать Одессу, Николаев, Харьков, Киев. Провести там чистки от бандеровцев и прочих ждунов, а остальное пусть Европа дербанит. И восстанавливает...

ЕК

Елена Каратеева

Мне понятно ваше недоумение по поводу высказанного мною предложения. О ветеранах, их жёнах, сестрах и матерях ничего нового не скажу - на войне, как на войне. Путин - не дурак, это абсолютно вами подмечено. Зеленский не доедет в за`мок, а вот под замо`к, пожалуй. Американец очень хочет, судя по его риторике, посадить Зеленского за "воровство" отпущенных средств и вооружений. В этом состоит логика всех его нападок. Но знать наверняка я не могу. Что до всей территории Украины в составе России, то нам Украина нужна вся! Ждуны и бандеровцы покинут страну сами, при условии, что они не совершали преступления против русских. А кто останется, будет жить в условиях российского закона. А уж какие у кого мысли в голове, нам никогда не узнать. Мы восстановим все. В ВОВ СССР потерял более 30% национального богатства: города, села, деревни, заводы, ж/д, хлеб, скот и пр. Все восстановили в кратчайшие сроки. Россия меньше СССР, Украина меньше России, а разрушения ничтожны. Великодушный жест победителя возвысит нас самих до уровня человека. Ну а запад в очередной раз поймёт, что русских победить невозможно.