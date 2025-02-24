Главный тренер «Галатасарая» назвал Моуринью Плачущим вместо Особенного: «Пошел в судейскую комнату и ныл там»

Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высмеял возглавляющего «Фенербахче» Жозе Моуринью.Главный тренер «Галатасарая» Окан Бурук высмеял возглавляющего «Фенербахче» Жозе Моуринью.
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