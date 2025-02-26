Размер выплат на погребение умерших вырос в Новосибирской области

Обратиться за деньгами можно не позднее шести месяцев с момента похорон.С февраля текущего года размер социальной выплаты на погребение будет соответствовать стоимости гарантированных услуг по захоронению, с последующей ежегодной индексацией с учётом районного коэффициента, но не более 11 456,71 рублей.