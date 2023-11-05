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Писарский забил первый гол за «Крылья» в РПЛ – в 18-м матче. Ему понадобилось 828 минут и 23 удара

Писарский забил первый гол за «Крылья» в РПЛ – в 18-м матче. Ему понадобилось 828 минут и 23 удара

Форвард самарцев отметился голом в игре 14-го тура против «Краснодара» (2:1). Для того, чтобы забить первый гол за «Крылья» в РПЛ, ему понадобилось 18 матчей, 828 минут на поле и 23 удара (9 в створ, 1,6 xG).

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