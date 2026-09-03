Сергей ВЕДЕНЕЕВ: Главное для «Зенита» - не зевнуть контратаку ЦСКА на фланге, где играет Глебов

«Общий эмоциональный настрой - вот чем сегодня можно взять «Зенит». А вот питерцам «просто» мастерства для победы может не хватить» Постоянный эксперт «Спорт уик-энда», чемпион СССР, главный тренер футбольной школы «Зенит-84» Сергей ВЕДЕНЕЕВ объяснил, что нужно делать «Зениту» для победы над ЦСКА.