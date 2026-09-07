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СахПресс

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Десятки улиц в Южно-Сахалинске останутся без воды 8 и 9 сентября

Десятки улиц в Южно-Сахалинске останутся без воды 8 и 9 сентября

В Южно-Сахалинске на этой неделе пройдут работы на сетях водоснабжения. Специалисты «РВК-Сахалин» устранят повреждения, из-за чего часть домов временно останется без воды, сообщили в пресс-службе компании.

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