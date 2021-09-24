Тайная доктрина
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Тайная доктрина

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Кто такие Сыны Божии в Библии?

Кто такие Сыны Божии в Библии?

Трикстер: философия, религия   Кто такие Сыны Божии в Библии? Библия таит много таинственных на первый взгляд сюжетов.

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Комментарии
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В
Воробей
Существует направление мысли с точки зрения которого всё, что есть в Библии может и следует быть протрактовано, как относящееся к эпохе Второго Пришествия. С этой точк зрения &quot;сыны Божии&quot; это те, к которым НА ДЕЛЕ обращено Учение Иисуса, сокрытое тем завесой притч от масс, к которым оно объективно не могло иметь отношение. Таковые индивидуумы имеют от рождения определённую потенцию, которая может быть ими актуализирована, или нет, в зависимости от качества их внутреннего отношения. Потому, они о своей особой такой одарённости поначалу даже не знают. Они, будучи прельщёнными красотой девушек, сходятся с ними. В результате у них получаются очень умные дети. Но, именно для таковых индивидуумов эта связь с женщинами - &quot;силки&quot;, из которых желательно вырваться, если им суждено актуализировать свою потенцию - &quot;не закопать свой талант в землю&quot;. Эпоха Второго Пришествия характерна буквальным изобилием и лёгкостью доступа к огромному числу ложных и полу-истинных учений, традиций, учителей и идей. Именно это стоит за иносказанием &quot;всемирный потоп&quot;. Слабые и нерадивые прельщаются и попадают в такого рода &quot;силки&quot;. Только те очень немногие из индивидуумов с вышеупомянутой потенцией оказываются способыми не оказаться прельстившимися ни к одному имеющемуся в Мире в готовом и легкодоступном учении, но, взамен, будучи ведомыми Святым Духом, умудряются самостоятельно сформулировать альтернативную мировоззренческую парадигму, которая в результате позволяет им узнать и о практическом методе, систематичная практика которого даёт им возможность культивировать праведность, что и составляет Цель Творения.
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3 г.
Юрий Ильинов
Я сын Бога. Я постоянно чувствую Его. Мне не нужны ни церкви, ни проповедники, ни книги ... &quot;Истина на Земле будет тогда, когда все люди объединятся&quot;.
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3 г.
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