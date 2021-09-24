Кто такие Сыны Божии в Библии?

В

Воробей

Существует направление мысли с точки зрения которого всё, что есть в Библии может и следует быть протрактовано, как относящееся к эпохе Второго Пришествия. С этой точк зрения "сыны Божии" это те, к которым НА ДЕЛЕ обращено Учение Иисуса, сокрытое тем завесой притч от масс, к которым оно объективно не могло иметь отношение. Таковые индивидуумы имеют от рождения определённую потенцию, которая может быть ими актуализирована, или нет, в зависимости от качества их внутреннего отношения. Потому, они о своей особой такой одарённости поначалу даже не знают. Они, будучи прельщёнными красотой девушек, сходятся с ними. В результате у них получаются очень умные дети. Но, именно для таковых индивидуумов эта связь с женщинами - "силки", из которых желательно вырваться, если им суждено актуализировать свою потенцию - "не закопать свой талант в землю". Эпоха Второго Пришествия характерна буквальным изобилием и лёгкостью доступа к огромному числу ложных и полу-истинных учений, традиций, учителей и идей. Именно это стоит за иносказанием "всемирный потоп". Слабые и нерадивые прельщаются и попадают в такого рода "силки". Только те очень немногие из индивидуумов с вышеупомянутой потенцией оказываются способыми не оказаться прельстившимися ни к одному имеющемуся в Мире в готовом и легкодоступном учении, но, взамен, будучи ведомыми Святым Духом, умудряются самостоятельно сформулировать альтернативную мировоззренческую парадигму, которая в результате позволяет им узнать и о практическом методе, систематичная практика которого даёт им возможность культивировать праведность, что и составляет Цель Творения.