Мой Дом 21
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Мой Дом 21

151 подписчик

Как спланировать удобную парную: восемь размеров, которые важнее общей площади

Как спланировать удобную парную: восемь размеров, которые важнее общей площади

Банная тема часто начинается с красивой картинки и заканчивается разочарованием в первую же зиму. Я много раз видел, как люди строят просторную коробку, а потом не могут в ней нормально попариться.

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