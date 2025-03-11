Песков заявил о достаточном количестве вооружения на Украине, даже в случае прекращения поставок

Он также отметил, что при отключении Украины от Starlink она быстро получит альтернативу Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина накопила значительные запасы вооружения, которых хватит на месяцы боевых действий даже в случае прекращения новых поставок.