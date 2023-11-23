В 2024 году в Уссурийске появится первый виртуальный концертный зал

В Уссурийске в 2024 году будет создан первый виртуальный концертный зал, сообщает PRIMPRESS. В Министерстве культуры РФ были подведены итоги конкурсного отбора по предоставлению финансирования для создания в грядущем году виртуальных концертных залов в рамках проекта «Цифровая культура», который входит в состав национального проекта «Культура».