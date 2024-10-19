Песков: Шольц готов выйти на диалог с Москвой

Кремль приветствует это решение Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о готовности канцлера ФРГ Олафа Шольца обсуждать с президентом России Владимиром Путиным урегулирование ситуации на Украине, пишет ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии