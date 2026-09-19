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Моуринью — о первых месяцах работы в «Реале»: «Я выложился на максимум»

Моуринью — о первых месяцах работы в «Реале»: «Я выложился на максимум»

Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью рассказал, как оценивает свой вклад в развитие команды, а также подчеркнул, что его главная задача сейчас — научить мадридцев хладнокровно справляться с давлением соперника в сложные отрезки матчей.

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