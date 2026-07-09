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В России предлагают объявить мобилизацию «бдительных бабушек»

В России предлагают объявить мобилизацию «бдительных бабушек»

России нужен единый центр разноплановой противодроновой защиты. Об этом политолог и разработчик дронов, генеральный директор научно-производственного центра «Ушкуйник» и советник министра транспорта РФ Алексей Чадаев заявил на подкасте «Чистота понимания», передает корреспондент .

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