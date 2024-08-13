В РЖД объяснили, почему билеты из Анапы стоят 86 тысяч рублей

В пресс-службе компании отметили, что цена соответствует классу обслуживания В РЖД ответили блогерам, накануне пригрозившим проверкой транспортной прокуратуры из-за ценообразования на билеты, из-за которых можно "разориться" при возврате из отпуска из российских курортов, пишет "Парламентская газета".