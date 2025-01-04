И снова на рельсах: на Московской  в Краснодаре после очередного провала грунта восстановлено движение трамваев

И снова на рельсах: на Московской в Краснодаре после очередного провала грунта восстановлено движение трамваевВласти Краснодара спустя сутки объявили о возобновлении движения трамваев по улице Московской.
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